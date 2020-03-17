Задержана группа, занимавшаяся незаконным обналом в разных городах РК

Для осуществления своей деятельности они использовали ряд предприятий, оформленных на подставных лиц.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержана с поличным группа лиц, которая осуществляла действия по выписке фиктивных счет-фактур и других первичных бухгалтерских документов, без фактического выполнения работ и оказания услуг, передает zakon.kz.

Как отмечается, для осуществления своей деятельности они использовали ряд предприятий, оформленных на подставных лиц.

В феврале текущего года сотрудниками Департамента проведены обыски по 12 адресам в городах Алматы, Шымкенте и Алматинской области, по итогам которых обнаружены 105 печатей различных предприятий, бухгалтерская документация, кассовые аппараты и фискальные чеки. Стоит отметить, что под видом хостела членами ОПГ был организован офис для ведения бухгалтерской деятельности, - рассказали в КФМ.

Предположительная сумма ущерба государству в виде неуплаты налогов составила свыше 200 млн тенге и это сумма только от одной компании.

Уголовным кодексом РК за совершение вышеуказанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы со сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время к одному из подозреваемого применена мера пресечения в виде «содержания под стражей», проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

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