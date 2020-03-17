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Налетчик едва не ограбил отделение банка в Шымкенте

Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Фото : polisia.kz17 марта 2020, 18:13

17 марта задержан подозреваемый в нападении на отделение банка, передает zakon.kz.

По информации рolisia.kz, начато досудебное расследование по статье 192 УК РК (разбой). Стоит отметить, что благодаря оперативности и бдительности сотрудника охранного агентства, которое обеспечивало охрану данного отделения банка, подозреваемый был задержан на месте преступления.

Теперь полицейским предстоит провести необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и установление соучастников, если таковы имеются.


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