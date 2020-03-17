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Армия Казахстана привлечена к обеспечению мероприятий карантина

Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК17 марта 2020, 20:39

Вооруженные силы Казахстана задействованы в мероприятиях обеспечения карантина в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.

Согласно информации Министерство обороны РК, усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка.

По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности.

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность заражения. Приведены в готовность номер 1 автомобильные разливочные станции (АРС-14KZ) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции.

Для обработки локальных объектов планируется применять индивидуальные дегазационные комплекты (ИДК-1).

Военнослужащие срочной службы, которые не привлекаются к выполнению специальных задач, находятся на карантине. Запрещены увольнения, ограничены контакты с гражданским населением, включая родных и друзей.

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