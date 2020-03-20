600 млрд тенге выделят банкам для кредитования МСБ в условиях кризиса

Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца.

Национальным банком совместно Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на экономику Казахстана для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Для реализации данной программы будет выделено 600 млрд тенге через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца, - сообщает Нацбанк.

Оператором Программы льготного кредитования определен АО "Казахстанский фонд устойчивости" при Национальном банке, также определены 13 банков участников, которые прошли независимую оценку качества активов (Asset Quality Reviews) и имеют в своем портфеле займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

Банкам-участникам Программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты и иное нецелевое использование.

Как отмечается, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.

Национальным банком РК будут приняты все необходимые меры по доведению выделенных средств до конечного заемщика, говорится в сообщении.

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