Алматинские обменники изменили часы работы

Новое время работы - 10:00 до 16:00.

Обменные пункты города Алматы изменили часы работы, сообщает zakon.kz.

Акимат города Алматы в соответствии с Указом Президента РК от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК от 17 марта 2020 года №2 в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории Алматы, председатель Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы решил:

1. Определить режим работы обменных пунктов, расположенных на территории города, с 10.00 до 16.00 часов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за заместителем председателя Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы – первым заместителем акима Е. Кожагапановым.

Настоящее решение вводится в действие с 21 марта 2020 года.

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