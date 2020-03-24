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В Китае за сутки коронавирусом заразились 78 человек

Выздоровели 456 человек.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 07:17

За последние сутки в Китае 78 человек заразились коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Количество смертей за этот период составило 78. 456 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Число инфицированных с момента вспышки заболевания в КНР превысило 81 тысяч человек, из них выздоровели более 73 тысяч, умерли 3 277 человек.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тысяч человек, зафиксировано более 15 тысяч летальных исходов.


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