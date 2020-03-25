Нацбанк изменил правила покупки иностранной валюты для юрлиц

Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит обратной продаже.

Об изменении порядка покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан 24 марта 2020 года, сообщает zakon.kz.

В отношении юридических лиц установлен единый подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или превышающей 50 (пятьдесят) тысяч долларов США в эквиваленте.

Уточнен порядок покупки безналичной иностранной валюты юридическими лицами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан. Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит обратной продаже. Вводимые Постановлением поправки не затрагивают порядок проведения валютных операций физических лиц, - говорится в сообщении Национального Банка Казахстана.

Предпринимаемые в комплексе меры направлены на ограничение необоснованного спекулятивного спроса на безналичную иностранную валюту, а также на защиту прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства.

C полным текстом постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года №25 "О внесении изменений в Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

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