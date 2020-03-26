Какой фильм обязательно стоит посмотреть во время карантина?

Лучший вариант — боевик с элементами хоррора.

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл назвала фильм, который стоит посмотреть на карантине, кроме "Заражения" (2011 год) и "Эпидемии" (1995 год), чтобы успокоиться, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По Элли Геммилл мнению, лучший вариант — боевик с элементами хоррора Марка Форстера "Война миров Z" (2013 год) с Брэдом Питтом в главной роли.

Это единственный фильм, который действительно помогает расслабиться, даже несмотря на то, что в нем рассказывается напряженная история, связанная с пандемией страшного вируса. Но это именно то, что нужно смотреть , — считает она.

Элли Геммилл утверждает, что картина Форстера актуальна из-за того, что в ней показана нынешняя "сюрреалистическая реальность", в которой события развиваются почти так же, как и сейчас, во время вспышки коронавируса. Но самое главное, что режиссер предлагает решение проблемы, хоть и вымышленной.

Бывший сотрудник ООН, следователь Джеральд Лейн (Питт) вместе с семьей оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса, причиной которого стало заражение неизвестным вирусом. Ему чудом удается переехать в безопасное место, после чего власти просят Лейна узнать, что стало причиной вспышки и массового истребления человечества. В ходе опасного расследования главному герою удается практически невозможное — обнаружить вакцину.

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