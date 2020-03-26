В Алматы на сутки оцепили многоквартирный дом

Рядом с этим домом находится очаг заражения.

Ночью 26 марта был оцеплен многоквартирный дом по улице Кунаева, сообщает zakon.kz.

По информации 24.kz, Жильцам запретили покидать квартиры и подъезд. По соседству с этим домом находится жилой комплекс, который стал первым в списке опасных зон.

У нас дохода нет. У нас сейчас в данный момент в кармане лишних денег нет, чтобы купить что-то, заказать онлайн-продукты. И как мы с этим справимся, меня вот это волнует. И потом кто работает, всех не пускают, - сказала жительница оцепленного дома Загира Абдулаева.

Внуки Абдулаевой сегодня не смогли выйти на работу, их попросту не выпустили.

Еще наш вчерашний гость, который нам помог принести еду. Теперь он не может выйти к себе, домой уйти. Хотя он живет в другом месте, - добавила она.

Вот уже два дня территорию этого дома обрабатывают. Однако спустя 18 часов карантин внезапно отменили. К счастью, подозрения соседа и врачей не подтвердились.

На сегодняшний день в Алматы 15 очагов заражения. Первым оцепили дом по улице Зенкова. На днях и с этого жилого комплекса должны снять карантин.

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