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Борис Акунин заразился коронавирусом

Он призвал быть осторожными не паниковать.

Фото : shoizdat.com26 марта 2020, 21:25

Российский писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем), - написал Акунин в Facebook.

Других подробностей Акунин не привел. Последние несколько лет писатель проживает в Лондоне.

По всему миру зарегистрировано уже более 490 тысяч случаев заражения коронавирусом.


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