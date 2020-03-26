Борис Акунин заразился коронавирусом
Он призвал быть осторожными не паниковать.
Фото : shoizdat.com26 марта 2020, 21:25
Российский писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, заразился коронавирусом, передает zakon.kz.
Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем), - написал Акунин в Facebook.
Других подробностей Акунин не привел. Последние несколько лет писатель проживает в Лондоне.
По всему миру зарегистрировано уже более 490 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013600-00825f8a4955dee956f22703ff4d57a9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...