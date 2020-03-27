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Стало известно о состоянии 3 заболевших коронавирусом в Атырауской области

Жителей и гостей Атырауской области призвали быть осторожными

Фото : pixabay.com27 марта 2020, 14:46

27 марта в Атырауской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инефкцией. О состоянии заболевших и путях, по которым коронавирус проник в нефтяную столицу, рассказал на онлайн-брифинге руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Байтолла Газизов, передает zakon.kz.

По его словам, первый пациент 21 марта прибыл из столицы Казахстана в Атырау, а 26 марта в связи с симптомами ОРВИ были взяты анализы, показавшие положительный результат на коронавирус.

Вторая пациентка 17 марта вылетел из Стамбула в Алматы, потом в Атырау. Так как она была в контакте с прилетевшим из Стамбула в Алматы инфицированным жителем столицы РК, у нее были взяты анализы, в результате выявлен коронавирус.

3-й пациент 26 марта прилетел из Амстердама. Он, как и все прилетевшие пассажиры,были помещены в карантин, у них взяты анализы, и его анализ оказался положительным на COVID-19.

Состояние 3 больных сейчас удовлетворительное, в соответствии с протоколом проводится госпитализация и лечение. Их состояние стабильное, на контроле, - сообщил Байтолла Газизов.

Жителей и гостей Атырауской области призвали быть осторожными, поскольку безопасность и здоровье каждого из нас, родных и близких зависит от нас самих.

Прошу уделить внимание правилам гигиены, не выезжать в места массового скопления людей, ограничить движение, - заключил он.

Альберт Ахметов


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