Предсмертную записку жительница Актобе оставила в Facebook

По факту суицида начато досудебное расследование.

33-летняя женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку в Facebook, сообщает zakon.kz.

Тело погибшей было обнаружено утром 28 марта за территорией гаражного кооператива "Волга". Женщина висела в петле.

В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области.

Позже обнаружилось, что ранее женщина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.

По факту суицида начато досудебное расследование.

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