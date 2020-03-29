Предсмертную записку жительница Актобе оставила в Facebook
По факту суицида начато досудебное расследование.
Фото : ngs42.ru29 марта 2020, 20:57
33-летняя женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку в Facebook, сообщает zakon.kz.
Тело погибшей было обнаружено утром 28 марта за территорией гаражного кооператива "Волга". Женщина висела в петле.
В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области.
Позже обнаружилось, что ранее женщина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.
По факту суицида начато досудебное расследование.
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