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В Северо-Казахстанской области вводят ограничительные меры

Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены.

Фото : zakon.kz30 марта 2020, 19:37

С 1 апреля в Северо-Казахстанской области вводят ограничительные меры, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, будет ограничено перемещение внутри города. Общественные места будут закрыты и будут охраняться. Все детские сады будут закрыты. Дезинфекционные мероприятия будут проходить по всем улицам города, остановкам, автобусам и по территориям возле крупных торговых центров

Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены, - говорится в сообщении.

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