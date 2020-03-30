Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены.

С 1 апреля в Северо-Казахстанской области вводят ограничительные меры, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, будет ограничено перемещение внутри города. Общественные места будут закрыты и будут охраняться. Все детские сады будут закрыты. Дезинфекционные мероприятия будут проходить по всем улицам города, остановкам, автобусам и по территориям возле крупных торговых центров

Будут выставлены 9 блокпостов. Въезд и выезд из Петропавловска будут ограничены, - говорится в сообщении.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!