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Труп мужчины обнаружен на лестничной площадке жилого дома в Нур-Султане

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.

Фото : Polisia.kz30 мая 2020, 08:27

В столице в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 мая на канал 102 поступило сообщение по факту обнаружения в подъезде жилого дома на лестничном марше трупа мужчины. В ходе осмотра места происшествия, выяснилось, что житель подъезда в возрасте 47-лет покончил жизнь самоубийством из охотничьего ружья.

В ходе осмотра мобильного телефона мужчины обнаружены предсмертные сообщения. Установлено, что погибший мужчина с 2019 года находился в разводе, в последнее время проживал один. Имел зарегистрированное охотничье оружие марки “САЙГА-М2”, – сообщили в ДП Нур-Султана.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.


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