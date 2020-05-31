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В Кабуле журналисты подорвались на мине, есть жертвы

Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV.

Фото : EPA/UPG31 мая 2020, 17:22

В Кабуле взорвался служебный микроавтобус местного телеканала в результате наезда на придорожную мину, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Погибли два человека, еще четверо получили ранения. Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV.

На место инцидента прибыли эксперты, ведется расследование.

Боевики из движения "Талибан" отрицают свою причастность к этому нападению.


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