В Кабуле журналисты подорвались на мине, есть жертвы
Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV.
Фото : EPA/UPG31 мая 2020, 17:22
В Кабуле взорвался служебный микроавтобус местного телеканала в результате наезда на придорожную мину, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".
Погибли два человека, еще четверо получили ранения. Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV.
На место инцидента прибыли эксперты, ведется расследование.
Боевики из движения "Талибан" отрицают свою причастность к этому нападению.
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