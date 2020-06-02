Супруги стояли на балконе, когда он обрушился
В полиции предполагают, что это был несчастный случай. Дом уже давно нуждается в ремонте.
Фото : Кадр из видео2 июня 2020, 00:16
Балкон жилого дома обрушился в поселке Шашубай Карагандинской области, когда на нем стояла супружеская пара, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
46-летний мужчина сейчас в реанимации, при падении он получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и разрыв печени. Его 36-летняя супруга в отделении травматологии, у нее также повреждена грудная клетка, перелом локтевых костей и поранено лицо.
В полиции предполагают, что это был несчастный случай. Дом уже давно нуждается в ремонте.
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