Житель ЗКО сжег свой автомобиль после смертельного ДТП

Найти водителя удалось не сразу.

Трагедия произошла в декабре 2019 года на автодороге Уральск-Желаево, сообщает zakon.kz.

Как рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов изданию "Мой ГОРОД", водитель автомашины ВАЗ-2112 ехал по автодороге Уральск-Желаево и сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия. Мужчину доставили в травмпункт городской многопрофильной больницы, однако от полученных травм он скончался не приходя в сознание.

Найти водителя удалось не сразу. Зная об уголовной ответственности за содеянное, он сжег свою машину и "залег на дно". В лесном массиве в районе карьеров поселка Желаево было обнаружено сгоревшее, транспортное средство марки ВАЗ-2112. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статьям 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия, - сообщил Махсудхан Аблазимов.

Преступником оказался 38-летний житель ЗКО, который признался в содеянном. В настоящее время досудебное расследование окончено и дело передано в суд.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!