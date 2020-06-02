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Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками"

Президент США призвал власти штата ввести Нацгвардию.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 22:30

Президент США Дональд Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке, участвующих в беспорядках, "сбродом и неудачниками" и призвал власти штата как можно скорее задействовать для помощи полиции в обеспечении порядка подразделения Национальной гвардии США, передает zakon.kz.

Нью-Йорк, задействуйте национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!, - написал президент в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов задержали во время протестов и беспорядков вечером в понедельник и в ночь на вторник свыше 700 человек, окончательные подсчеты не завершены.

Части Национальной гвардии США дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Она является организованным резервом сухопутных сил и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка.

По решению президента Национальная гвардии США также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.


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