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Из Казахстана стали меньше переводить денег за границу

Объем переводов денег из Казахстана за рубеж сократился на 12,5%.

Фото : zakon.kz3 июня 2020, 15:17

Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов в январе–апреле 2020 года, составил 246,2 млрд тенге (1,2 млн транзакций), передает zakon.kz.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается уменьшение совокупного объема переводов денег на 18,2%: объем переводов денег из Казахстана за рубеж сократился на 12,5%, из-за границы в Казахстан – на 30,7%. При этом за данный период наблюдается рост объема платежей, отправленных по Казахстану на 20,1%, - сообщила пресс-служба Нацбанка.

При этом основная доля объема отправленных за границу переводов денег приходятся на Российскую Федерацию (35,5%), Узбекистан (18,8%), Турцию (16,8%) и Кыргызстан (12,3%), полученных из-за границы – на Российскую Федерацию (27,7%), Южную Корею (20,2%), Кыргызстан (12,3%) и Узбекистан (11,3%).

В целом по итогам апреля в сравнении с мартом текущего года наблюдается снижение показателей отправленных и полученных переводов денег в 2 раза, что предположительно является следствием введения мер по борьбе с распространением COVID-19 и снижением деловой активности в большинстве стран мира, - отметили в финрегуляторе.


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