Коронавирус в Иране распространяется рекордными темпами

Майский рост заболеваемости еще больше ускорился в июне, превысив прежнее пиковое значение.

За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3 574 человек, что является рекордным показателем с начала распространения инфекции 19 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на IRINN.

По его словам спикера минздрава страны Киануша Джаханпура, за сутки умерли 59 чел. с коронавирусом, всего летальных исходов с начала эпидемии в Иране – 8071. При этом было зафиксировано 164 270 случаев заражения. Выздоровели 127 485 человек.

2 июня в Иране впервые за более чем два месяца число случаев заражения коронавирусом превысило 3000 в сутки. Предыдущий раз 30 марта было зафиксировано 3186 случаев.

При этом еще в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом.

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