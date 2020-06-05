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Драка со стрельбой в Алматы: задержан активный участник

Подозреваемый 1994 года рождения.

Фото : 24.kz5 июня 2020, 11:40

Активный участник драки со стрельбой задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДП города, по подозрению в совершении хулиганства с применения оружия задержан еще один участник, гражданин 1994 года рождения.

В частности, этот фигурант ножом ранил в ногу своего оппонента – 37-летнего гражданина Ж. и сбежал с места преступления. В порядке ст.128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Напомним, данный факт расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст.293 ч.3 УК РК, – уточнил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Ранее сообщалось, что в Алматы двое мужчин, в том числе случайный прохожий, получили ранения в результате драки, закончившейся поножовщиной и стрельбой.


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