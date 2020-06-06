Запойный больной пытался выпрыгнуть из окна больницы в Алматинской области

Мужчина забрался на подоконник окна третьего этажа и грозил прыгнуть головой вниз.

Полицейские Алматинской области спасли мужчину от самоубийства, сообщает zakon.kz.

4 июня в больницу села Узынагаш доставили находившегося в сильной депрессии 45-летнего мужчину. Пациент нуждался в медицинской помощи, так как находился в состоянии затянувшегося алкогольного запоя. Не завершив курс лечения, он захотел покинуть больницу, а получив отказ стал угрожать самоубийством.

Мужчина забрался на подоконник окна третьего этажа и грозил прыгнуть головой вниз. Медперсонал вызвал полицию и пожарных, быстро прибывших к месту происшествия.

Под окном мы накидали матрасы и попытались уговорить "прыгуна" не делать опрометчивых шагов. Тем не менее агрессивно настроенный мужчина не поддавался уговорам. В итоге, инспектор кадровой службы Алмас Кусаинов вовремя подскочил к нему и схватил его уже при падении. И несмотря на то, что мужчина был крупного телосложения, полицейским удалось поднять и втащить его в палату, – рассказал начальник Жамбылской районной полиции Асхат Тегенбаев.

Как выяснилось, мужчина приехал в Узынагаш из Алматы и несколько дней находился в сильном запое пока родные не госпитализировали его в больницу.

"Сейчас мужчину успокоили и передали родственникам. Со своей стороны, мы проведем по факту обязательную в таких случаях проверку", – дополнили в пресс-службе МВД РК.

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