ФБР нашло признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке

В ночь на 4 июня неизвестные напали на сотрудников городской полиции, два сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения, один — ножевые.

Полиция и отделение ФБР Нью-Йорка считают, что нападение в Бруклине на сотрудника правоохранительных органов, получившего ножевые ранения, могло быть террористическим актом, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подозреваемый Дзенан Камович, ранивший полицейского ножом в шею, является жителем Бруклина и исповедует ислам. Перед нападением он кричал "Аллах велик". Пока нападавший с тяжелым ранением находится в больнице и не способен давать показания. Органы правопорядка считают, что это нападение носило характерные признаки террористической акции.

В ночь на 4 июня неизвестные напали на сотрудников городской полиции, два сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения, один — ножевые.

Данное происшествие произошло на фоне протестов, которые разгорелись во многих штатах США после другого убийства во время задержания — афроамериканца Джорджа Флойда.

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