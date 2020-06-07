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В Узбекистане продолжает расти количество заразившихся COVID-19

В стране выздоровели 3 268 человек.

Фото : Pixabay7 июня 2020, 12:14

В Узбекистане за ночь выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на podrobno.uz.

При этом общее число инфицированных на 7 июня достигло 4 181.

Все новые случаи были зарегистрированы в Ташкенте среди граждан, которые были в контакте с пациентами с коронавирусом, - говорится в сообщении Минздрава страны.

Количество выздоровевших в Узбекистане - 3 268. Летальных случаев - 17.


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