Немецкая полиция задержала группу педофилов

Глава полиции Мюнстера сообщил о том, что преступления, заснятые на видео, настолько жестоки и ужасны, что даже опытные сотрудники не могут работать с этими записями.

В Германии задержаны 11 подозреваемых в сексуальном насилии над детьми, сообщает zakon.kz.

Как передает Немецкое информационное агентство (dpa), полиция задержала группу подозреваемых, которые насиловали детей. Известно минимум о трех жертвах пяти, десяти и 12-ти лет.

Полиция провела рейды в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Гессене, вследствие чего задержала подозреваемых.

7 июня бургомистр города Мюнстер Маркус Леве заявил, скандальное изнасилование троих детей показало, насколько недооценен масштаб проблемы.

Я в ужасе от того, что наш город стал очевидным образом театром таких действий, - заявил Леве. По его данным, все дети теперь получают необходимую поддержку от профессионалов.

Главным преступником следователи считают 27-летнего Адриана В. В прокуратуре сообщили, что Адриана в 2016 привлекали к ответственности за владение детским порно, тогда он прошел курс лечения, так как открыто говорил о своих склонностях к педофилии. В 2017 его приговорили к двух годам условного заключения снова из-за подобного преступления.

В ходе новых обысков изъяли носители данных с 600 терабайтами информации, которую еще предстоит изучить следователям.

Одна из жертв насилия, 10-летний мальчик - сын его супруги.

Глава полиции Мюнстера Райнер Фурс сообщил о том, что преступления, заснятые на видео, настолько жестоки и ужасны, что даже опытные сотрудники не могут работать с этими записями. 10-летнего мальчика насиловали и другие педофилы, с которым общался главный обвиняемый. Известно, что с ними Адриан В. также обменивался порнографическими записями. Между собой подозреваемые познакомились в чате для педофилов.

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