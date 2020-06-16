Скоростной интернет провели в самый отдаленный район Костанайской области

Всего в районе построено более 240 км оптической сети.

Северная региональная дирекция телекоммуникаций завершила строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в самом отдаленном – Джангельдинском – районе Костанайской области. Линейно-технический цех посетил глава региона Архимед Мухамбетов, сообщает zakon.kz.

По словам гендиректора Северной РДТ Ерсайна Дюсемалиева, на сегодняшний день жители района, а это 11 тысяч человек в 23 населенных пунктах, полностью обеспечены услугами телефонии. Мобильная связь доступна в 9 сельских населенных пунктах. Интернетом от АО "Казахтелеком" могут пользоваться жители 7 сел.

В рамках проекта ГЧП Северный филиал АО "Казахтелеком" завершил строительство ВОЛС до 7 сельских населенных пунктов Джангельдинского района. Всего в районе построено более 240 км оптической сети до населенных пунктов Каламкарасу, Сужарган, Акшыганак, Кокалат, Аралбай, Торгай, Тауыш. К услугам широкополосного доступа к сети интернет планируется подключить 24 государственных учреждения. Это объекты образования, здравоохранения, сельского хозяйства, местные акиматы, пункты полиции и другие. На сегодняшний день уже подключено 7 учреждений. Местные жители с благодарностью отнеслись к таким новостям.

Всего по Костанайской области построено ВОЛС протяженностью около 800 км до 29 СНП из запланированных 33. К скоростному интернету подключено 75 государственных учреждений. Реализация проекта завершится к концу года. К этому времени к услугам широкополосного доступа будет подключено 133 государственных учреждения и бюджетные организации. В результате процент охвата СНП ВОЛС по области увеличится с 14% до 24%.

В рамках реализации совместного проекта по строительству сети для обеспечения мобильной связью сел с населением более 250 человек планируется установка базовых станций сотовых операторов в селах Акколь, Акшиганак, Кокалат, Аралбай, Тауыш, Сага, Шили и селе Ахмета Байтурсынова, – рассказал еще об одном проекте Генеральный директор Северной РДТ Ерсайн Дюсемалиев.

Аким области положительно оценил деятельность АО "Казахтелеком". Он отметил, что реализация проектов по строительству ВОЛС в СНП района и обеспечение мобильной связью жителей будет весомым вкладом в цифровизацию всех сфер жизнедеятельности района.

Компанией "Казахтелеком" проведена масштабная работа. Скоростной интернет, который появился в социальных объектах и других государственных учреждениях в результате строительства ВОЛС позволит усовершенствовать их работу. Обеспечение населения мобильной связью предоставить жителям возможность пользоваться государственными услугами в онлайн режиме, – сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Напомним, проект реализуется при участии АО "Банк Развития Казахстана", в октябре прошлого Банк Развития Казахстана и АО "Казахтелеком" подписали соответствующее соглашение об открытии кредитной линии по проекту государственно-частного партнерства, для финансирования проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету в отдаленных селах. БРК предоставил заем в сумме 26,7 млрд тенге сроком до 13 лет. Ожидается, что финансирование, представленное Банком, позволит реализовать проект максимально эффективным способом и внесет существенный вклад в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

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