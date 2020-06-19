Основной фактор влияния на курс тенге. И это не нефть

Несмотря на 1,5% рост стоимости нефти, курсы валют нефтяных стран в моменте теряют от 0,3% до 1,8% к доллару США, создавая тем самым предпосылки для умеренного обесценения и курса тенге.

Как ситуация на мировых рынках влияет на курс тенге, и почему рост цен на нефть сейчас не является основным фактором, определяющим динамику курсов "нефтяных" валют, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, на днях была опубликована статистика промышленного производства Китая за май, показавшая замедление роста выпуска в реальном секторе страны до 4,4% после апрельских 3,9%. Подобная вялость экономики Поднебесной, которая до этого довольно быстро смогла выбраться из мартовской "ямы" в -13,5%, но теперь, видимо, растеряла свой импульс, отразилась на ухудшении настроений инвесторов в китайские бумаги, и фондовые индексы бирж в Шанхае и Шеньчжене пошли на небольшой спад в 1-2%.

В это время за океаном макростатистика США наоборот всех приятно шокировала, показав майский рост объема розничных продаж сразу на 17,7% (максимум за десятки лет) после падения в апреле на 14,7%. Возникший на этом фоне оптимизм потянул вверх не только фондовые индексы, но и показатели сырьевых бирж. Так, котировки Brent благодаря этому смогли наконец-таки покинуть неспокойный диапазон в 37-39 USD за баррель и стали торговаться выше 40 USD за баррель. Далее, новые данные о недельном сокращении запасов бензина и более умеренном росте запасов сырой нефти в штатах дополнительно поддержали повышательный тренд цены на нефть, и теперь Brent уже стоит 41,2 USD за баррель, – написал Олжас Тулеуов.

Однако, по словам экономиста, рост котировок Brent не может пока внятно и пропорционально отразиться на динамике "нефтяных" валют. Так, несмотря на 1,5% рост стоимости нефти, курсы мексиканского песо, норвежской кроны, российского рубля и канадского доллара в моменте теряют от 0,3% до 1,8% к доллару США, создавая тем самым предпосылки для умеренного обесценения и курса тенге.

При этом, нетипичная краткосрочная разнонаправленность Brent и "нефтяных" валют определяется текущим ростом (укреплением) индекса доллара США (DXY) и ряда защитных валют (израильский шекель, швейцарский франк, японская иена), вызванного бегством от рисковых активов и страхами участников рынка на фоне повторного введения карантина в Пекине, где опасаются наступления второй волны COVID-19.

Таким образом, в ближайшие дни именно развитие ситуации вокруг коронавируса в Китае, а не состояние рынка нефти и диалоги участников ОПЕК+, будет в большей степени определять динамику курсов "нефтяных" валют, включая казахстанский тенге, – подытожил Олжас Тулеуов.

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