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Намерено сбил насмерть двух человек, чтобы попасть в тюрьму

По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.

Фото : Tokyo Review21 июня 2020, 01:59

В Японии мужчина, который насмерть сбил двух человек, признался, что сделал это специально, чтобы сесть в тюрьму, сообщает zakon.kz.

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на японское издание Yomiuri, преступление произошло в конце мая. Мужчина за рулем грузовика въехал в двух людей, убиравших мусор у обочины дороги. В результате случившегося пострадавшие скончались.

Позднее следствие побывало на месте преступления и не обнаружило тормозной след.

По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.


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