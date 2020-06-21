Намерено сбил насмерть двух человек, чтобы попасть в тюрьму

По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.

В Японии мужчина, который насмерть сбил двух человек, признался, что сделал это специально, чтобы сесть в тюрьму, сообщает zakon.kz.

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на японское издание Yomiuri, преступление произошло в конце мая. Мужчина за рулем грузовика въехал в двух людей, убиравших мусор у обочины дороги. В результате случившегося пострадавшие скончались.

Позднее следствие побывало на месте преступления и не обнаружило тормозной след.

По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.

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