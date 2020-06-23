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Полицейские спасли женщину, повисшую на балконе пятого этажа в Балхаше

Сейчас выясняется, как она оказалась в опасной для жизни ситуации.

Фото : окна-будущего.рф23 июня 2020, 16:55

В Балхаше полицейские спасли 41-летнюю местную жительницу, повисшую на балконе пятого этажа, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошел 22 июня 2020 года в 14.50 часов. Получив сообщение о находящейся в опасной ситуации женщине, сотрудники городского отдела полиции – командир взвода патрульной полиции Ж.Асылбеков, инспекторы Ж.Жумадилов и А.Жаманкоз, незамедлительно прибыли на место происшествия.

Полицейские смогли вытащить находившуюся в шоковом состоянии 41-летнюю женщину на балкон, и привели ее в чувство. Как она оказалась в опасной для жизни ситуации, сейчас выясняется.


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