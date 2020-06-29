Тушить кастрюлю с вареньем в Уральске приехали 14 пожарных
Дверь пришлось взломать. Теперь ее охраняет участковый. По предположительной информации, жители, оставившие включенный газ на кухне, уехали на дачу.
Фото : mgorod.kz; posudaguide.ru29 июня 2020, 21:41
29 июня, около 9 утра на пульт 101 города Уральска поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице. Х.Чурина из квартиры валит дым, сообщает zakon.kz.
Портал Мой Город приводит слова начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева.
Так как вызов поступил из многоэтажного дома, на место выехали четыре единицы техники и 14 пожарных, ведь может возникнуть угроза жизни и необходимость срочной эвакуации жителей, - отметил Ерлан Турегелдиев. - Из-за того, что хозяйки квартиры не оказалось дома, пришлось взламывать дверь. После чего выяснилось, что на кухне забыли выключить газ, на котором варилось варенье.
Необходимо отметить, что с начала года зарегистрировано 19 случаев оставления пищи на плите.
Открытую квартиру оставили охранять участкового. По предположительной информации, жители, оставившие включенный газ на кухне, уехали на дачу.
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