Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Сатпаеве
Пострадали три человека.
Фото : Pixabay30 июня 2020, 20:18
В Карагандинской области городе Сатпаева произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, передает zakon.kz.
Согласно информации Instagram-аккаунта patriotkaragandy, пострадали три человека.
Врачи госпитализированы с множественными травмами. Они спешили на срочный вызов.
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