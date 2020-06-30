Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Сатпаеве

Пострадали три человека.

В Карагандинской области городе Сатпаева произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, передает zakon.kz.

Согласно информации Instagram-аккаунта patriotkaragandy, пострадали три человека.

Врачи госпитализированы с множественными травмами. Они спешили на срочный вызов.

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