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Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Сатпаеве

Пострадали три человека.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 20:18

В Карагандинской области городе Сатпаева произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, передает zakon.kz.

Согласно информации Instagram-аккаунта patriotkaragandy, пострадали три человека.

Врачи госпитализированы с множественными травмами. Они спешили на срочный вызов.


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