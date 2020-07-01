Том Хэнкс и Дженнифер Энистон пристыдили тех, кто не носит маски 

Они призвали придерживаться простых правил.

Голливудские актеры Том Хэнкс и Дженнифер Энистон обратились к тем, кто не носит маски и не соблюдают дистанцию, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Еще в марте Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме, семейная пара уже вылечилась от недуга.

Есть только три вещи, которые мы можем сделать: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Это просто и легко. Если кто-то не может найти в себе силы практиковать эти вещи, то стыд вам и позор. Не будьте дураками, делайте свое дело. К примеру, вы едете за рулем. Вы не превышаете скорость, вы используете поворотник и избегаете столкновения с пешеходами. Господи, это же простой здравый смысл! - сказал актер.

Он также рассказал о том, как протекала болезнь.

Около 10 дней у нас были очень неприятные симптомы. Мы были изолированы и следили за собой, потому что если бы у нас поднялась температура, если бы наши легкие наполнились, если бы что-то пошло не так, нам потребовалась бы квалифицированная медицинская помощь. Мы изолировались, чтобы не заразить других, - отметил Хэнкс.

Коллегу поддержала и Дженифер Энистон. Она опубликовала фотографию в маске в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Я понимаю, что маски могут быть неудобными. Но разве ношение масок хуже, чем закрытые предприятия и бизнес? Люди теряют деньги, медики работают на износ. Этот вирус забрал много жизней, так как мы не прилагаем достаточных усилий, - подписала актриса публикацию.

По ее словам в стране есть много людей, которые отказываются исполнять эти простые шаги и оправдываются "ущемлением прав".

Похоже, люди обеспокоены тем, что их "ущемляют", когда просят надеть маску. Эта простая и эффективная рекомендация приобретает политический окрас в ущерб жизни людей. Если вас волнуют человеческие жизни, пожалуйста, просто носите маски и призывайте окружающих делать то же самое, - отметила она.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 10 миллионов случаев заболевания коронавирусом. 2,6 миллиона из них находятся в Соединенных Штатах. С тех пор как были предприняты шаги по возобновлению бизнеса и экономики, в нескольких штатах число новых случаев заболевания вновь растет день ото дня.

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