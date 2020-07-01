Курс доллара подрос на торгах

Доллар потяжелел на 1,48 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 405,55 тенге (+1,48), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 405,5-407 тенге, евро - 456-458 тенге, рос.рубль - 5,73-5,78 тенге.

Между тем накануне цены на нефть начали сессию со снижения, но затем восстановились и перешли к росту.

Стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,25%, до $41,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,14%, до $39,70 за баррель.

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