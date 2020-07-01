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В Атырау мужчина обворовал аптеку и пожаловался на полицейских

Началось досудебное расследование.

Фото : pixabay.com1 июля 2020, 15:14

Злоумышленник решил поживиться тем, что находилось в одной из аптек в Атырау, передает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

По информации издания, в ночь на 18 июня в одной из аптек, расположенных по проспекту Азаттык, произошла кража. Неизвестный путем отжима пластикового окна проник внутрь, откуда похитил ноутбук и разные лекарственные препараты.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 26-летнего мужчину, началось досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса – Кража.

Однако, подозреваемый, будучи видимо отпущенным под подписку о невыезде, выступил в социальных сетях с видеообращением о том, что якобы был избит полицейскими.

В полиции это заявление опровергают.


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