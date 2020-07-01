На Алаколе спасению людей обучают общественных спасателей

Во время купального сезона увеличивается количество несчастных случаев на воде даже на оборудованных необходимыми средствами зонах отдыха.

ДЧС Алматинской области проводит обучение общественных спасателей навыкам спасения людей на воде, передает zakon.kz.

Как отметили в ДЧС, в летние месяцы, во время купального сезона увеличивается количество несчастных случаев на воде даже на оборудованных необходимыми средствами зонах отдыха. Оборудование мест отдыха и их подготовка требует серьезного подхода.

Особое внимание должно уделяться обучению специальных кадров. ДЧС Алматинской области по обращению владельцев зон отдыха обучают ведомственных спасателей навыкам спасения людей на воде.

Для реализации данной цели оперативно-спасательным подразделением Алакольского региона ДЧС области было проведено обучение спасателей зоны отдыха "Гранд вилла", расположенного на озере Алаколь. Сначала спасатели Ж.Дюсетаев, О.Акжолов и О.Тютерев. ознакомили с теоретическим материалом по методам спасения людей.Затем провели практические занятия по обучению навыкам и умениям пользоваться кольцом Александрова и спасательным кругом. А также спасатели обучали гребле на лодке и методам плавания в жилетах, - рассказали в ДЧС.

Медсестра-спасатель А.Азимханова ознакомила с методами оказания первой медицинской помощи при утоплении и алгоритмом ее оказания после извлечения из воды. А также рассказала о действиях при отсутствии и наличии пульса пострадавшего, о методах проведения реанимационных действий.

Были наглядно показаны методы спасения и оказания первой медицинской помощи при утоплении.

Спасатели также провели практические занятия в парах по отработке техники приемов для освобождения от захватов на суше и на воде.

На сегодняшний день по области обучено 60 общественных спасателей. Надеемся, что данное обучение поможет спасателям на зонах отдыха оказывать своевременную и профессиональную помощь терпящим бедствие на воде, и это спасет чью-то человеческую жизнь, - отметили в службе.

ДЧС Алматинской области напоминает способы (приемы) спасения:

- первым делом, при виде утопающего, нужно по-возможности оповестить об этом профессиональных спасателей.

- если есть возможность – бросьте утопающему спасательный круг, надувной матрац или что-то подобное.

- если приняли решение плыть к утопающему, следует максимально снять верхнюю одежду, поскольку она будет только мешать.

Как подплывать:

- к утопающему нужно подплывать только сзади, потому что человек, который тонет, находится в стрессовой ситуации и практически не контролирует себя. Он может с немалой силой ухватиться за своего спасателя и потянуть его на дно.

Захват и транспортировка:

- способы транспортировки зависят только от состояния человека, который тонет. Если утопающий сохраняет относительное спокойствие, может управлять свои телом и подчинятся советам спасающего его человека, то его можно доставить до суши, используя такой метод: нужно плыть на животе брассом, а тонущий должен держаться позади за плечо спасателя, лежа при этом на воде и помогая спасателю двигаться вперед небольшими рывками ногами;

Если же человек, который тонет, пребывает в шоке или панике и не понимает того, что ему говорят, то тогда лучше использовать следующие виды транспортировок:

- развернуть человека и прижать к себе, крепко подхватив его за подмышки или подбородок. Плыть брасом ногами на спине или на боку в такой позе.

- повернуть человека к себе спиной и подхватить его за подмышки или голову, плыть брасом на боку в такой позе.

- развернуть спасаемого на спину, подхватить его одной рукой за подмышку и, обхватив предплечье с другой стороны, плыть на боку, гребя незанятой рукой и ногами. Это самый сложный вид транспортировки, и он используется только тогда, когда утопающий очень напуган.

- если человек уже погружен на дно водоема, то потребуется нырнуть и проплыть вдоль дна, где предположительно может находиться пострадавший. Найдя тонущего, необходимо подхватить его подмышки или за руки, затем, с силой оттолкнутся от дна, и вынырнуть на поверхность воды, максимально быстро работая ногами и незанятой рукой.

- сразу после извлечения пострадавшего из воды ему необходимо оказать первую медицинскую помощь.

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