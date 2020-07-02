В США проводят COVID-вечеринки, чтобы заразиться

На мероприятия специально приглашают больных коронавирусом людей, а первый заразившийся получает денежный приз.

В американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

На такие мероприятия специально приглашают больных коронавирусом людей. При этом, первый из здоровых участников, заразившийся COVID, получит денежный приз.

Такие смертельно-опасные вечеринки были зафиксированы в округе Таскалуса. Их проведение подтвердили местные власти.

Правоохранительные органы пытаются пресечь такие вечеринки. Кроме того, в округе ввели обязательный масочный режим.

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