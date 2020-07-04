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Дачного вора задержали в Нур-Султане

На данный момент подозреваемый дал признательные показания в совершении нескольких краж.

Фото : ok.ru4 июля 2020, 12:34

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее неоднакратно судимый за грабежи и кражу 40-летний житель города Нур-Султана, передает zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый совершал кражи имущества путем проникновения в дачные дома. На данный момент подозреваемый дал признательные показания в совершении нескольких краж. Похищенные предметы изъяты. Проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК (кража), - сообщили в полиции.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Горожан просят не оставлять ценные вещи, дорогую технику без присмотра на длительное время в дачных домах. Пострадавшие от действий этого человека могут обратиться в Департамент полиции по адресу: ул.Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-61-48, либо «102».


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