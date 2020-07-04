В Казахстане 15 человек отравились насмерть алкоголем

Смерти зафиксированы в двух регионах.

В Костанайской и Акмолинской областях полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, в г. Аркалык Костанайской области с 3 по 4 июля с диагнозом «токсическое действие этанола» в реанимацию доставлены 13 человек, 11 из которых позднее скончались.

В этот же период п.Жана-Кийма Жаксынского р-на Акмолинской области скончались 4 человека.

Предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации.

Установлено, что погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пятилитровые пластиковые бутылки.

4 июля в ходе расследования в Акмолинской области обнаружен цех, в котором производился розлив спиртных напитков. Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи.

Однако большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

МВД РК призывает граждан проявлять осторожность и не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства, отпускаемую в пластиковой таре, без этикеток.

Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. При выявлении мест их продажи - просим незамедлительно сообщить в ближайшие территориальные подразделения полиции или по телефонам 102 и 112.

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