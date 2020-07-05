В Узбекистане общее число инфицированных почти достигло 10 тысяч

Количество летальных исходов - 33. Всего выздоровели 6 424 пациентов.

В Узбекистане по состоянию на 5 июля на 17:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 107 и достигло 9936, передает zakon.kz со ссылкой на podrobno.uz.

Из новых случаев 33 были выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 66 – в Ташкенте (7 – были в карантине, 59 – среди населения), 8 – в Ташкентской области (6 – на карантине, 2 – среди населения), - говорится в сообщении минздрава страны.

Количество летальных исходов - 33. Всего выздоровели 6 424 пациентов.

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