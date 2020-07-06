В Кокшетау мужчина спас соседа из горящего дома

Пострадавших нет.

В Кокшетау пожарный спас своего соседа, инвалида второй группы 1941 г.р., вытащив его из горящего здания, передает zakon.kz.

Я увидел, что горит дом, находящихся на соседнем участке позвонил на номер 101 и побежал к месту пожара. От очевидцев узнал, что дома находится человек, уточнив приблизительное место нахождения пострадавшего проник в дом через оконный проем и вытащил мужчину который находился в спальном помещении. Дедушка был срочно передан карете скорой помощи, состояние его удовлетворительное, - рассказал заместитель пожарной части №11 города Кокшетау Жанат Мусин.

Пожарные прибыв на место вызова установили, что горит хозяйственная постройка с переходом на кровлю жилого дома по адресу ул. М. Янко д. № 35. Произвели развертывание, подали два ствола "РСКУ" на тушение. Провели дополнительную разведку в помещении дома. С кухни вытащили один газовый баллон, других пострадавших и новых очагов не обнаружили. Общая площадь пожара составила 86 м2.

Пожарный расчет из 16 человек было задействовано в ликвидации пожара.

Жертв и пострадавших нет.

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