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Женщина выбросила ребенка в контейнер: вынесен приговор

Суд установил, что роды были патологическими.

Фото : alau.kz7 июля 2020, 11:35

Жительница Костаная, выбросившая в контейнер с твердыми бытовыми отходами ребенка, отделалась ограничением свободы, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В суде №2 Костаная вынесли приговор жительнице города, обвиняемую в том, что она выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер.

Суд установил, что роды были патологическими. Роженица приняла ребенка за мертворожденного. Поэтому статья была переквалифицирована со статьи "Убийство матерью новорожденного ребенка" на "Неосторожное причинение смерти ребенку".

27-летнюю женщину осудили по статье "Неосторожное причинение смерти ребенку". Подсудимой суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, приняв во внимание наличие на иждивение наличие двух малолетних детей.

Напомним, 23 ноября на пульт "102" поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка в одном из контейнеров в микрорайоне "Аэропорт" Костаная.


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