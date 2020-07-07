"Автотрансгаз" вернулся на автобусные маршруты Алматы

Рассматривается вопрос дополнительной поддержки перевозчиков.

Перевозчик "Автотрансгаз", недавно объявивший об отказе обслуживать автобусные маршруты в Алматы, вернулся на улицы мегаполиса. Об этом сообщил руководитель алматинского Управления городской мобильности Ерлан Адилов, передает zakon.kz.

В данный момент сам перевозчик проявил социальную ответственность, проникся моментом и вернулся в строй. Сегодня "Автотрансгаз" работает в планомерном режиме, это все маршруты, которые обслуживались ими ранее, - сообщил Ерлан Адилов.

По его словам, компаниям, обслуживающим маршруты общественного транспорта в Алматы, со стороны акимата оказывается поддержка.

Идет по плану, по факту, помимо субсидий со стороны акимата была оказана помощь перевозчикам в приобретении дизельного топлива. Сейчас дополнительно нами готовятся расчеты, рассматривается вопрос, чтобы еще раз дополнительно помочь перевозчикам в приобретении дизельного топлива и газа. После принятия решения мы сможем дополнительно озвучить, сейчас это на рассмотрении, - рассказал глава Управления.

ТОО "Автотрансгаз" обслуживает такие маршруты, как 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126, 3, 107.

Как работает общественный транспорт в Алматы на время карантина, читайте здесь.

Альберт Ахметов

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