В Караганде при финансировании БРК построят фабрику по обогащению угля

Общая стоимость проекта составляет 12 млрд тенге.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее – БРК, Банк) открыло кредитную линию ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон)" (далее-Компания) в сумме 9 млрд 24 млн тенге сроком на 7 лет на цели строительства фабрики по обогащению угля и модернизации действующего литейного производства в г. Караганда (далее – Проект), сообщает zakon.kz.

Общая стоимость проекта составляет 12 млрд тенге, при этом уже инвестировано 3 млрд тенге собственных средств, в том числе иностранных инвестиций. БРК предоставляет Компании заемные средства в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

О планах строительства сегодня рассказали на пресс-брифинге в офисе БРК, где участие приняли акционеры Компании Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Предоставленное Банком финансирование будет направлено на строительно-монтажные работы новой обогатительной фабрики, закуп, поставку и монтаж оборудования.

Запуск обогатительной фабрики запланирован на 2021 год. Выпускаемой продукцией станет угольный концентрат, основным потребителем которого станет Карагандинский ферросплавный завод ТОО "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн). Также, часть продукции планируется направить на экспорт, остальная продукция будет использована в качестве сырья для собственных нужд предприятия.

Проект является инновационным, т.к. предполагает использование новейших технологий обогащения рядового угля с входящей зольностью от 15% и дает возможность доведения до материнской золы 2-3%. Уникальность выбранной технологии в том, что обогащение не влияет на окружающую экологию региона, так как весь процесс происходит в закрытом помещении, где не требуется много площадей для бассейнов осветления воды.

Благодаря новым технологиям автоматики и электроники весь процесс обогащения будет контролироваться оператором с центра управления производством.

Отвечая на вопросы журналистов о технологии и мощности производства фабрики акционер ТОО "Qaz Carbon" Ерлан Нигматулин сообщил: "Для обогащения угля будет применяться так называемая технология "мокрого обогащения". Данная технология обогащения угля позволит максимально извлечь полезное ископаемое из общей горной массы сырья. Вся процедура обогащения происходит в закрытом цикле, без применения химических реагентов, что приводит к чистоте воздействия на окружающею среду и значительно повышает экологичность проекта в целом. Высокая степень автоматизации производственных процессов на обогатительной фабрике позволяет контролировать соблюдение технологии производства и качество готовой продукции. Мощность фабрики составит 300 тонн в час или 1 800 000 тонн в год".

Макет фабрики

Сырьем для будущего завода, необходимого для производства угольного концентрата является уголь Карагандинского региона. В настоящее время, разработана проектно-сметная документация, а также, с апреля месяца текущего года ведутся строительно-монтажные работы обогатительной фабрики.

Мы сегодня имеем достаточный опыт реализации крупных инвестиционных проектов в Казахстане. Поэтому, изучив потребность рынка ближнего и дальнего зарубежья, а также внутренний рынок мы приступили к реализации новых проектов. Мы на практике убедились, что Казахстан имеет не только уникальный инвестиционный климат, но и огромную сырьевую базу для создания продукции с высокой добавленной стоимостью,- отметил Давид Кемертелидзе, акционер ТОО "Qaz Carbon".

Представители СМИ также поинтересовались о перспективах развития рынка обогащение угля в Казахстане в свете увеличения проектов по ВИЭ.

"Мы, как инвесторы видим потенциал и перспективы развития обогащенного угля несмотря на увеличение проектов по возобновляемым источников энергии. Именно процесс обогащения угля превращает сырьё в товарный продукт, способный конкурировать на рынке органических энергоносителей и дающий возможность расширения рынков сбыта, особенно это касается требований, предъявляемых к качеству угля зарубежными потребителями" - добавил Давид Кемертелидзе.

В портфеле БРК горно-металлургическая промышленность занимает 31% и данная отрасль обладает хорошим социально-экономическим эффектом, это и создание рабочих мест и налоговые отчисления. При этом, Банк придерживаясь принципов устойчивого развития приветствует стремление акционеров, ответственных за устойчивое развитие региона, использовать уникальное оборудование для переработки угольных отходов, что позволит снизить влияние производства на экологию и благоприятно отразится на экологической обстановке региона. Проект также прошел государственную экологическую экспертизу на "Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)".

Реализация данного Проекта поспособствует исполнению прямых поручений главы Государства – это привлечение инвестиций, увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности, при реализации проекта планируется создание порядка 110 новых рабочих постоянных мест и на период строительства будет привлечено более 500 человек. И что также немаловажно - способность фабрики экспортировать свою продукцию, что также позволит внести лепту в развитие экспортного потенциала нашей страны, - отметил Председатель Правления АО "Банк Развития Казахстана Абай Саркулов.

Вторая часть финансирования будет использована для модернизации действующего литейного производства. Проект направлен на увеличение действующих мощностей по выпуску стальной и чугунной продукции. Необходимо отметить, что с приходом новых инвесторов в 2018 году, в том числе зарубежных, была начата масштабная модернизация завода.

Основными видами деятельности завода являются производство чугунной и стальной продукции, производство кокса и полукокса. В целом предприятие выпускает более 900 наименований стальной и чугунной продукции. Годовая проектная мощность действующего завода составляет 120 тыс. тонн чугунной и стальной продукции.

Стальные и чугунные шары

Литье для промышленных котлов

В результате, за два года активной работы по модернизации завода, инвесторами уже вложено более 8 млрд тенге частных инвестиций. Создано 1216 рабочих мест. Средняя зарплата в компании составляет 245 тыс. тенге. В 2019 году уплачено налогов государству на сумму 2,1 млрд тенге.

Реализация новых проектов ТОО "Qaz Carbon" придаст значительный импульс в диверсификации экономики региона и повышения производительности труда за счет трансферта технологий последнего поколения.

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