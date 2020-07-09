Сразу два ДТП со смертельным исходом произошли в Актюбинской области

Несколько человек госпитализировано.

Два ДТП на трассе в Актюбинской области унесли две жизни, сообщает zakon.kz.

Как пишет ИА "NewTimes.kz", рано утром 8 июля на трассе Карабутак — Костанай житель Костаная за рулем Volkswagen Passat около поселка Айке Айтекебийского района, не справился с рулевым управлением и его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил закрытые переломы ребра, а его сестра, 1973 года рождения, по дороге в ЦРБ Айтекебийского района скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

Экспертиза показала, что водитель был трезв.

Второе ДТП произошло спустя пару часов на трассе Уил — Кобда.

Житель села Уил,1993 года рождения, за рулем автомашины Lada Largus, в двух километрах от поселка Кобда, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в правую сторону по ходу движения, — сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров были госпитализированы в ЦРБ Кобдинского района.

Пассажирка, жительница села Уил 1985 года рождения, от полученных травм скончалась в ЦРБ Кобдинского района.

Проводятся следственные действия.

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