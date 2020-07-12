В Техасе застрелили двух полицейских - нападавший покончил с собой

Сотрудники полиции прибыли на вызов в один из домов города и попали под обстрел.

Двое полицейских были убиты в американском городе Мак-Аллен (штат Техас) в ночь на 12 июля, передает zakon.kz.

Телеканал ABC сообщает, что сотрудники полиции прибыли на вызов в один из домов города и попали под обстрел.

С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих наших смелых полицейских Мак-Аллена" - заявил мэр города Джим Дарлинг после трагедии.

Правоохранители приказали мужчине бросить оружие, но вместо этого стрелок открыл по ним огонь, после чего покончил с собой.

23-летний Альдон Карамильо и прежде неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона.

Оба полицейских умерли в местной больнице, куда их доставили после инцидента. Погибшим было 39 и 45 лет.

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