BMW X5 врезался в Lada в Талдыкоргане, погиб водитель легковушки
Три человека пострадали.
В Талдыкоргане в ночь на 10 июля произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.
Информация о ДТП появилась в соцсетях со слов очевидца.
Так получилось что я стал свидетелем очень страшной аварии. 09.07.2020 я с подругой гулял на площади и примерно в 23:45 шли по Абая в сторону Люксора, метров за 20 до Толебаева я увидел, как на скорости примерно 100 км в час и на красный свет светофора машина марки бмв х5 влетает в машину 099. Это было все как во сне, я побежал сразу помогать вытаскивать людей из 099, так как там машина была всмятку... - сказано в посте паблика kris_p_tdk. При этом очевидец посчитал, что водитель немецкой иномарки "мажорик", и дело могут спустить на тормозах.
Позже в паблике taldykorganec.insta появился пост-обращение от брата водителя BMW. Он утверждает, что его родственник - простой парень, а машина была не его.
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Родственник подозреваемого в смертельном ДТП, случившегося на улице Абая около УВД написал обращение Хочу с перва по соболезновать Родных, братьев и друзей Медета. Мы вместе учились на 1 классе, школа им Сейфулина село Бахтыбай. У меня с ним очень много общих друзей и мне очень жаль. Виновник аварии является моим братом. Много слышу слово что он мажорик, Нет ребят он обычный парень который помогает семье, Машина не свой. Работает на моменталке, То есть никаких денег нет Тем более в такое время и никаких взяток. Дело еще не открылся, Обещают после похорон. А то что многие думают что виновник сбежал и заплатил, Ребят честно чужь несёте Никуда мы не сбежим и не денимся. Дело начнут после похорон. То есть хочу сказать Пусть займутся полицейские своими делами, Это не так просто взял и засунул за решётку. Ведутся расследование и допрос. Брат сейчас в шоковом состоянии и судороги у него Ели говорит язык свой проглатывает. Ребят все мы гоняем, Никто не думал что так будет. Он же не убил ножом нагло и специально. Он тупо думал наверное успею или кто знает тупо уснул. 2 часа назад до случае я с ним созванивался, говорил на работе. Кто знает? Я просто не буду говорить не зная чёткого происхождения и вам хочу по советовать. Да ребят виноваты очень. Потеряли друга, брата, Хочется промотать время и вернуть все назад. Будет наказан по закону и мы в ответе за все. Прошу не делайте хайп за это и давай просто не вмешиваться и ждать ответа. Все мы будем отвечать перед Аллахом. Никто не думал что все будет так плохо. Приношу соболезнования всем тем кто знал. СПАСИБО за понимание ???????????? Марат
В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали аварию.
10 июля около 00.00 часов 22-летний житель Талдыкоргана, управляя автомашиной марки BMW X5, двигаясь по улице Абая в южном направлении, на пересечении улиц Абая и Толебаева, допустил столкновение с автомашиной, марки Lada 099, двигавшейся по улице Толебаева в восточном направлении. В результате ДТП в многопрофильную больницу Талдыкоргана госпитализированы: 20-летний водитель автомашины марки Lada 099, двое 20-летних пассажиров, 24-летняя пассажирка BMW X5. Водитель Lada от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в лечебном учреждении, - сказано в сообщении.
Медосвидетельствование показало, что водитель BMW был трезв.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. По делу назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование проводится аппаратом следственного Управления ДП Алматинской области и находится на контроле руководства.
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