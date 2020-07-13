BMW X5 врезался в Lada в Талдыкоргане, погиб водитель легковушки

Три человека пострадали.

В Талдыкоргане в ночь на 10 июля произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Информация о ДТП появилась в соцсетях со слов очевидца.

Так получилось что я стал свидетелем очень страшной аварии. 09.07.2020 я с подругой гулял на площади и примерно в 23:45 шли по Абая в сторону Люксора, метров за 20 до Толебаева я увидел, как на скорости примерно 100 км в час и на красный свет светофора машина марки бмв х5 влетает в машину 099. Это было все как во сне, я побежал сразу помогать вытаскивать людей из 099, так как там машина была всмятку... - сказано в посте паблика kris_p_tdk. При этом очевидец посчитал, что водитель немецкой иномарки "мажорик", и дело могут спустить на тормозах.

Позже в паблике taldykorganec.insta появился пост-обращение от брата водителя BMW. Он утверждает, что его родственник - простой парень, а машина была не его.

В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали аварию.

10 июля около 00.00 часов 22-летний житель Талдыкоргана, управляя автомашиной марки BMW X5, двигаясь по улице Абая в южном направлении, на пересечении улиц Абая и Толебаева, допустил столкновение с автомашиной, марки Lada 099, двигавшейся по улице Толебаева в восточном направлении. В результате ДТП в многопрофильную больницу Талдыкоргана госпитализированы: 20-летний водитель автомашины марки Lada 099, двое 20-летних пассажиров, 24-летняя пассажирка BMW X5. Водитель Lada от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в лечебном учреждении, - сказано в сообщении.

Медосвидетельствование показало, что водитель BMW был трезв.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. По делу назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование проводится аппаратом следственного Управления ДП Алматинской области и находится на контроле руководства.

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