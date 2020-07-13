Стивен Кинг продал права на экранизацию сборника за $3

Ожидается, что экранизации этих рассказов зрители увидят уже в ближайшем будущем.

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх из четырёх произведений сборника Let it bleed ("Если кровоточит"), сообщает zakon.kz.

Как передает Deadline, по традиции, за каждое из них он попросил $1.

Netflix и Blumhouse решили экранизировать три из них. Речь идет о трех повестях: "Крыса", "Телефон мистера Хэрригана", "Жизни Чака".

Последнее, четвертое произведение - "Let it bleed" о девушке-ясновидящей, которая берется за расследование взрыва в школе, пока свободно. Но как уточняет издание, права на него планирует приобрести телесеть HBO.

Ожидается, что экранизации этих рассказов зрители увидят уже в ближайшем будущем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!