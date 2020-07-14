14 июля в РК сохраняется жаркая погода без осадков

Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона – сохраняется жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области – с пыльной бурей.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Акмолинской, Павлодарской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях – сильная, на юге очень сильная жара.

В Атырауской, местами в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды на 14 июля.

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