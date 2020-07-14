Женщина с коронавирусом один раз проехалась в лифте и заразила 71 человека

Приехавшая из США в Китай путешественница, несмотря на отрицательный тест на COVID-19 все же решила самоизолироваться на две недели. Женщина ни с кем не общалась, но один раз проехала в пустом лифте.

Женщина, зараженная COVID-19, приехала из США в Китай. Она соблюдала все меры предосторожности и только один раз проехалась на лифте, где провела не больше минуты. В итоге она заразила коронавирусом 71 человека, передает zakon.kz со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Женщина вернулась в Китай 19 марта. Она сделала тест на COVID-19, он был отрицательным. Однако женщина самоизолировалась на 14 дней и ни с кем не вступала в контакт. Тем не менее, своих соседей она заразила.

Утверждается, что это произошло во время ее одиночной поездки на лифте.

Как сообщалось ранее, британский паб установил у барной стойки ограждение под током из-за клиентов, не соблюдающих социальную дистанцию.

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