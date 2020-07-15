Подросток умер от чумы в Монголии

За три дня до смерти подросток съел мясо сурка вместе с двумя своими друзьями.

Власти Монголии подтвердили гибель подростка от чумы, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

15-летний житель Тугругского района скончался по дороге в больницу.

Результаты теста ПЦР показали, что бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего мальчика, - заявил глава департамента по связям с общественностью и надзору Министерства здравоохранения страны Дорж Нарангерель.

По данным ведомства, за три дня до смерти подросток съел мясо сурка вместе с двумя своими друзьями.

В общей сложности 15 человек из близких контактов подростка были помещены на карантин и прошли лечение в больницах. Они находятся в стабильном состоянии.

Пять округов вокруг зоны эпидемии оставались заблокированными.

Ранее в стране сообщалось о двух подтвержденных случаях чумы.

По данным ВОЗ, чума может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.

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